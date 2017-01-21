Lav silahıyla saldırdılar!

Lav silahıyla önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, ardından da Sütlücü'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı girişimi oldu.

İstanbul'da dün gece yürekler ağza geldi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na lav silahlarıyla saldırı düzenlendi. İki saldırı da da ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için il genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.

İlk saldırı haberi dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Lav silahıyla gerçekleştirilen saldırıda, binanın bahçe duvarı isabet alırken, saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı.

VASİP ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise yaptığı açıklamada, saldırıda Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe duvarının isabet aldığını, personelden ölü ya da yaralı bulunmadığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen saldırıdan kısa bir süre sonra da Sütlücü'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

SALDIRIDA DHKP-C ŞÜPHESİ

İstanbul AK Parti İl Binasına yapılan saldırıda yine LAW silahıyla saldırı düzenlenirken, başlığın il binasını delerek içeri girdiği; ancak patlamadığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, patlamayan mühimmatın imhası için de il binasına bomba imha uzmanları çağrıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na atılan lav silahı İstiklal Marşı panosunda saplandı.

Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

İKİ SALDIRIDA DA AYNI TİP SİLAHLAR KULLANILDI

Emniyet kaynakları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti.

AK PARTİLİ MUŞ: SALDIRIYI DHKP-C GERÇEKLEŞTİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, İl Başkanlığına yönelik saldırı girişiminin DHKP-C terör örgütü tarafından yapıldığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti İstanbuk İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan bilgi aldı. Erdoğan, emniyet camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İKİ SALDIRIDA DA ÖLÜ VE YARALI YOK

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıya ilişkin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Vali Şahin, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.