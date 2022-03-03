  • BIST 2.017,89
  • Altın 878.74
  • Dolar 14.1292
  • Euro 15.6639
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Lavrov: Nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey

» »
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov nükleer savaş olup olmayacağına ilişkin, "Nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey. Söylem bizim değil, NATO ve Ukrayna tarafından dile getirildi" dedi.
Lavrov: Nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov nükleer savaş olup olmayacağına ilişkin, "Nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey. Söylem bizim değil, NATO ve Ukrayna tarafından dile getirildi" dedi. Lavrov, operasyona devam edeceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Müzakerelerin gecikmesi konusunda bir fikrimiz yok, sanırım Washington'dan direktif alıyorlar. Bu ülkenin (Ukrayna) bağımsız olmadığına dair şüphem yok ancak müzakereler yapılmalı." diyen Lavrov, "Batı Rusya'nın güvenliği için neyin gerekli olduğunu belirleyemez." vurgusunu yaptı.

"Operasyonlara devam edeceğiz"

Müzakerelere hazır olduklarını dile getiren Lavrov, operasyona devam edeceklerinin altını çizdi ve "Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz."dedi.

Rusya'nın başkalarının çıkarlarını da dikkate alarak eşit temelli bir diyaloğa hazır olduğuna işaret eden Lavrov, "Umuyorum ki Ukrayna sorununa bir çözüm bulunacaktır, Rusya'nın koşulları bu konuda minimal, asgari beklentilerden oluşuyor. Rusya Ukrayna toprağından kendisine yönelecek tehditlere göz yumamaz, buna daha fazla izin veremez." dedi.

 

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 2. turu bugün

 

"Nükleer savaşı biz söylemiyoruz"

Lavrov, nükleer savaş olup olmayacağına ilişkin şunları söyledi:

"Olası bir nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey. Bu söylem bizim değil, NATO ve Ukrayna tarafından dile getirildi. Rusya bu konuda Batı'dan gelen provokasyonlarla kendi dengesini bozmaya izin vermeyecektir.

ABD ve AB Rusya'dan bu süreçte gelen bütün enformasyonu önlemek için elinden geleni yapıyor ve Rus bilgi kaynakları engelleniyor."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şimdi de Rusya'daki kedilere 'yaptırım'03 Mart 2022 Perşembe 11:31
  • Ukrayna'da son 24 saatte neler oldu?03 Mart 2022 Perşembe 10:27
  • Almanya'dan AB sınırlarında Ukrayna'dan gelenlere çifte standart uygulanmasına tepki02 Mart 2022 Çarşamba 18:05
  • Ukrayna: Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla sivil öldü02 Mart 2022 Çarşamba 17:20
  • Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 7. gününde02 Mart 2022 Çarşamba 16:44
  • AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı02 Mart 2022 Çarşamba 16:35
  • Ukrayna-Rusya Müzakerelerinin 2. Turu Bu Akşam Yapılacak02 Mart 2022 Çarşamba 15:38
  • Rus enerji devleri için çalışan eski Almanya başbakanına istifa şoku02 Mart 2022 Çarşamba 15:01
  • Yeni Zelanda, Ukrayna’ya silah göndermeyi reddetti02 Mart 2022 Çarşamba 14:45
  • Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'dan Rus oyunculara 'sessiz kalmayın' çağrısı02 Mart 2022 Çarşamba 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti