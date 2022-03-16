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Lavrov: Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu bakıyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.
Lavrov: Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu bakıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, "müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna’nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini" ifade etti.

Rus diplomat, Moskova'nın Türkiye ve İsrail'in Ukrayna'yla müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını kaydetti.

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