LBT Çocuk Ekibi, Dünya Çocuk Günü’nde sahnedeydi

Deniz Çakır eğitmenliğindeki 8-10 yaş grubu çocuk ekibi sezon boyunca çalışıp hazırladıkları “Gerçeği Arayan Can-Dost” adlı oyunu, 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar saat 16.30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelediler.



LTB’den verilen bilgiye göre, oyun Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelendi.

“Gerçeği Arayan Can-Dost” oyunu, hayal kurmanın önemi, doğayı koruyup çevre dostu olma, zamanı iyi ve akıllıca kullanma gibi konuları ele alıyor.

Ayrıca oyun, bir yalanın peşinden sürüklenmektense gerçeği aramayı ve gerçeği söylemenin daha iyi ve daha güzel olduğunu vurguluyor.