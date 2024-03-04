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Lefke’nin bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak

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Telekomünikasyon Dairesi, Lefke’de bazı bölgelerin ses ve ADSL hizmetlerinde bugün ve yarın kesinti olacağını bildirdi.
Lefke’nin bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak

Telekomünikasyon Dairesi, bugün ve 5 Mart Salı günü Lefke’de bazı bölgelerin ses ve ADSL hizmetlerinde belirli aralıklarla kesintiler olacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, Lefke'de yapılacak saha dolabı yenileme çalışmasından dolayı pazartesi ve salı günleri Lefke Telekomünikasyon Dairesi Santralı bölgesinde ve Atatürk Caddesinde ses ve ADSL hizmetlerinde belirli aralıklarla kesintiler olacağı bildirildi.

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