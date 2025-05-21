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Lefkoşa Belediyesi'nden duyuru... Asfaltlama yapılacak

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Hamitköy Atatürk Caddesi’nden Kuzey Çevre Yolu'na çıkış bağlantısında ve Mehmetçik Sokak’ta 26-30 Mayıs tarihleri arasında asfaltlama yapılacak.
Lefkoşa Belediyesi'nden duyuru... Asfaltlama yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazartesi gününden 30 Mayıs Cuma gününe kadar kanalizasyon kazı çalışmaları tamamlanan Hamitköy Atatürk Caddesi üzerinden Kuzey Çevre Yolu'na çıkış ve çevre yolundan da Atatürk Caddesi'ne ve Mehmetçik Sokak’a giriş yapılamayacak.

Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

 

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