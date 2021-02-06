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Lefkoşa, Girne Ve Gazimağusa’daki Eczaneler 8.00-15.00 Arasında Dönüşümlü Çalışacak

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Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’daki eczaneler iki gruba ayrılarak 08.00-15.30 saatleri arasında dönüşümlü çalışacak. Diğer ilçelerdeki eczaneler normal çalışmalarına devam edecek.
Lefkoşa, Girne Ve Gazimağusa’daki Eczaneler 8.00-15.00 Arasında Dönüşümlü Çalışacak

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’daki eczaneler iki gruba ayrılarak 08.00-15.30 saatleri arasında dönüşümlü çalışacak. Diğer ilçelerdeki eczaneler normal çalışmalarına devam edecek.

Eczane ve ecza depolarının 15 Şubat’a kadar devam edecek kapanma dönemindeki çalışma şekli dün yeniden düzenlendi.

Eczacılar Birliği, konuyla ilgili açıklamasında, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 04.02.2021 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların, Sağlık Bakanlığı'na gelen talepler doğrultusunda değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu dönem içerisinde halkın elzem ve acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla eczane ve ecza depolarıyla İlgili kararların şu şekilde tadil edildiği belirtildi:

“Nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan toplam eczaneler iki gruba ayrılarak 08.00-15.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacaktır. Üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczaneler normal çalışmalarına devam edecektir. Ayrıca tüm ilçelerde saat 15.30’dan sonra hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı Eczacılar Birliği tarafından düzenlenecektir. Ecza depoları ise saat 11.00-15.00 arasında hizmet verebilecektir”

Eczacılar Birliği açıklamasında, 6 Şubat 2021 – 15 Şubat 2021 dönemine ilişkin nöbet ve çalışma çizelgesinin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği web sitesi www.kteb.org, KT Eczacılar Birliği Mobil Uygulaması ve Facebook hesabından takip edilebileceği belirtildi.

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