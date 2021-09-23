  • BIST 1.398,750
  • Altın 493,44
  • Dolar 8,7200
  • Euro 10,2150
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Lefkoşa Merkez Kulübü Çocuk Onkoloji Bölümünün İhtiyaçlarını Gideriyor

» »
Lefkoşa Merkez Kulübü Çocuk Onkoloji Bölümünün İhtiyaçlarını Gideriyor
Lefkoşa Merkez Kulübü Çocuk Onkoloji Bölümünün İhtiyaçlarını Gideriyor

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümünün İhtiyaçlarını gideriyor.

Lefkoşa Merkez Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kibriye Güneş Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nü ziyaret ederek onkoloji tedavisi görmekte olan çocuklara Dünya Okuma Bayramı münasebetiyle masal ve hikaye kitapları hediye etti.

Açıklamada, bölümün öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmek üzere görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.  

Kulüp Başkanı Kibriye Güneş, Kulüp Kurucu Başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve Kulüp Başkan 1. Yardımcısı Gülsün Madi’nin yer aldığı heyet Onkoloji Bölüm Sorumlusu Dr. Dilek Birgen ve Dr. Ayşe Sayılı Erenel ile Sorumlu Hemşire Oya Maraşuna ile Bölümün önceliklerine göre ihtiyaçlarını gidermek üzere görüştü.
 
İlk etapta çocuklara Röntgen çekmek ihtiyacı olduğunda hastahane içinde yataklarıyla bölümden diğer bölümlere nakil edilmesinin önüne geçmek ve serviste hizmet verebilmek için “Taşınabilir Dijital X Ray Cihazı” ile “Tekerlekli Sandalye için Taşınabilir Oksijen Tüpleri” teminine gidileceği belirtildi. 

 “KOLLARI SIVADIK”

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Kibriye Güneş “Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin Küresel Hizmet aktivitelerinden biri olan Çocuk Onkolojisi’ne yönelik birçok projeler üretmiş özellikle geçtiğimiz yıl servise sponsorlarımız sayesinde  4 adet Ayaklı Tıbbi Monitör sağlanmıştır. Dönem hizmetlerimizin arasında sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bizler de kolları sıvadık.”  dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel açıklama yaptı, Teknecik'te yakıt kirli23 Eylül 2021 Perşembe 15:41
  • Şirketten Sahte ADAPASS açıklaması23 Eylül 2021 Perşembe 15:38
  • Asayiş ve trafik denetimleri yapıldı23 Eylül 2021 Perşembe 14:47
  • Kavga ettiler, arabasına sopa ile vurdu!23 Eylül 2021 Perşembe 14:46
  • Kumarhane'de telefon hırsızlığı23 Eylül 2021 Perşembe 14:45
  • Markette ödemeden gitmeye çalıştı, yakalandı!23 Eylül 2021 Perşembe 14:38
  • YAVRU KÜLLİYE Tartışması... Saner’in meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlattılar!23 Eylül 2021 Perşembe 14:06
  • Sahte AdaPass soruşturması kapsamında 3 kişi daha tutuklandı23 Eylül 2021 Perşembe 13:54
  • KTOEÖS öğretmen eksikliklerini protesto etti23 Eylül 2021 Perşembe 12:49
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi23 Eylül 2021 Perşembe 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti