  • BIST 1.530
  • Altın 410,553
  • Dolar 7,4391
  • Euro 8,9559
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa Merkez Ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulüpleri İhtiyaçlı 164 Kişiye Gıda Paketleri Dağıttı

» »
Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile Sare Tüfekçi başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübüi Lefkoşa bölgesinde pandemi nedeniyle kapanma sürecinde kazanç sıkıntısı çeken ihtiyaçlı 164 kişiye gıda paketi dağıtımında bulundu.
Lefkoşa Merkez Ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulüpleri İhtiyaçlı 164 Kişiye Gıda Paketleri Dağıttı

Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile Sare Tüfekçi başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübüi Lefkoşa bölgesinde pandemi nedeniyle kapanma sürecinde kazanç sıkıntısı çeken ihtiyaçlı 164 kişiye gıda paketi dağıtımında bulundu.
 
Lefkoşa Merkez Lions Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta Best Market ve Karşıyaka Gül Market ile Lefkoşa Sanayi Bölgesinden Konil & Sons Ltd.’in ana sponsorluğunda ve kulüp üyelerinden elde edilen kuru bakliyat ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri kulüplere başvuruda bulunan ve ihtiyaçlı oldukları tespit edilen kişilere dağıtıldı.

Dağıtımda Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan Kuran, Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve her iki kulübün başkan ve üyeleri de hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAR-İŞ Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ı Ziyaret Etti04 Mart 2021 Perşembe 14:15
  • St.Hilarion Kalesi’nin Kafeteryasındaki Hasar Bugün Net Şekilde Ortaya Çıktı04 Mart 2021 Perşembe 14:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, St. Hillarion’da incelemelerde bulundu04 Mart 2021 Perşembe 14:10
  • Özersay:“Protokolün ekleri paylaşılmadı, reel sektörün hangi kesimi, ne şekilde desteklenecek?04 Mart 2021 Perşembe 14:05
  • 3 Kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlılar mahkemede!04 Mart 2021 Perşembe 13:49
  • Akansoy ve Stefanu zoom üzerinden Kıbrıs sorununu konuşacaklar04 Mart 2021 Perşembe 13:45
  • Gönyeli Belediyesi'ne tepki:''Egoların ve Irkçılığın yönetiyor seni!''04 Mart 2021 Perşembe 13:41
  • Meclis Gündeminde Sadece CTP Milletvekillerinin soruları var04 Mart 2021 Perşembe 13:11
  • Bakan Çavuşoğlu: Rekreasyon Alanı Girne’ye Nefes Olacak04 Mart 2021 Perşembe 12:50
  • Başbakan Saner: “Türkiye Cumhuriyeti bütçemize 3 milyar 250 milyon tl katkı sağlıyor”04 Mart 2021 Perşembe 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti