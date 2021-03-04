Lefkoşa Merkez Ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulüpleri İhtiyaçlı 164 Kişiye Gıda Paketleri Dağıttı

Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile Sare Tüfekçi başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübüi Lefkoşa bölgesinde pandemi nedeniyle kapanma sürecinde kazanç sıkıntısı çeken ihtiyaçlı 164 kişiye gıda paketi dağıtımında bulundu.



Lefkoşa Merkez Lions Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta Best Market ve Karşıyaka Gül Market ile Lefkoşa Sanayi Bölgesinden Konil & Sons Ltd.’in ana sponsorluğunda ve kulüp üyelerinden elde edilen kuru bakliyat ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri kulüplere başvuruda bulunan ve ihtiyaçlı oldukları tespit edilen kişilere dağıtıldı.

Dağıtımda Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan Kuran, Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve her iki kulübün başkan ve üyeleri de hazır bulundu.