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Lefkoşa Türkiye'deki 74 şehri geride bıraktı!

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Dr.Erden Aşardağ  Türkiye’de illerin risk grubuna göre ayrılmasının ardından KKTC için riski açıkladı.
Lefkoşa Türkiye'deki 74 şehri geride bıraktı!

Dr.Erden Aşardağ  Türkiye’de illerin risk grubuna göre ayrılmasının ardından KKTC için riski açıkladı.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

KKTC yüksek risk grubunda yer alırken Lefkoşa Türkiye'deki 74 ili geride bıraktı

Aşardağ'ın paylaşımı şöyle:

LÜTFEN GEVŞEMEYELİM ÖNLEMLERİMİZİ ALALIM YAYGIN TARAMA YAPALIM

İNSALLAH HİÇ İSTEMEDİĞİMİZ HALDE YENİDEN KAPANMAYIZ

Türkiye sağlık bakanlığı son 7 gün içerisinde 100.000 nüfusa düşen vaka sayısına göre her ilin risk grubunu hesapladı ve açılımların ne kadar olacağına İL BAZINDA karar verdi.

Bu risk HESAPLAMASINI KKTC’YE uyarlarsak

LEFKOŞADA 100.000 nufusa göre hesaplanan, son 7 günde görülen toplam vaka sayısı 125 DİR ve ÇOK YÜKSEK RİSK grubuna girmektedir.

Girne 58 vaka ile YÜKSEK RİSK grubunda,

Tüm KKTC ise 60.48 ile YÜKSEK RİSK grubundadır.

LEFKOŞA, TC. 81 il ile kıyaslandığı zaman 74 ili bulaş riski yönünden geride bırakmıştır. AMAN DİKKAT LÜTFEN.

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