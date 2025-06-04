  • BIST 9342.75
  • Altın 4225.494
  • Dolar 39.1241
  • Euro 44.7292
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA5 belediye başkanı tutuklandı

Lefkoşa ve Çatalköy’de Hırsızlık! İki Zanlı Tutuklandı

» »
Misafirlikte para çalan kadın ile park halindeki aracın lastiklerini söken zanlı, polis tarafından yakalandı.
Lefkoşa ve Çatalköy’de Hırsızlık! İki Zanlı Tutuklandı

Lefkoşa’da misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptığı tespit edilen 42 yaşındaki F.D., sehpa üzerinde bulunan cüzdan içerisindeki 500 İngiliz Sterlini’ni çaldı. Olayın polise bildirilmesiyle başlatılan soruşturmada F.D. kısa sürede tespit edilerek tutuklandı.

Bir diğer hırsızlık olayı ise Çatalköy’de yaşandı. 30-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Beşparmak Caddesi’nde yol kenarında park halinde bulunan bir salon aracın dört çelik jantı ve lastikleri kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda olayla bağlantısı olduğu düşünülen 55 yaşındaki M.Y. zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sahte Kira Kontratıyla Bankadan 855 Bin TL Kredi Aldı!04 Haziran 2025 Çarşamba 12:29
  • Alsancak’ta Servis Aracında Hayatını Kaybeden Kişinin Ölüm Nedeni Belli Oldu04 Haziran 2025 Çarşamba 12:28
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla görüşüyor04 Haziran 2025 Çarşamba 12:15
  • Ahmet Aydın: Yeni plaka düzenine geçiş Haziran sonu olabilir04 Haziran 2025 Çarşamba 12:14
  • Girne Belediyesi’nin elektrikli bisiklet ihalesi sonuçlandı04 Haziran 2025 Çarşamba 11:17
  • Gönyeli Alayköy Belediyesi kurban bayramına hazır…04 Haziran 2025 Çarşamba 11:16
  • TÜK arpa tedarikinde sorun yaşanmayacağını açıkladı04 Haziran 2025 Çarşamba 11:15
  • Sibel Tatar neden orada değildi?04 Haziran 2025 Çarşamba 09:32
  • Denktaş: Tatar her konuştuğunda başımız öne eğiliyor04 Haziran 2025 Çarşamba 09:31
  • 13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başlıyor04 Haziran 2025 Çarşamba 09:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti