Lefkoşa ve Çatalköy’de Hırsızlık! İki Zanlı Tutuklandı

Misafirlikte para çalan kadın ile park halindeki aracın lastiklerini söken zanlı, polis tarafından yakalandı.

Lefkoşa’da misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptığı tespit edilen 42 yaşındaki F.D., sehpa üzerinde bulunan cüzdan içerisindeki 500 İngiliz Sterlini’ni çaldı. Olayın polise bildirilmesiyle başlatılan soruşturmada F.D. kısa sürede tespit edilerek tutuklandı.

Bir diğer hırsızlık olayı ise Çatalköy’de yaşandı. 30-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Beşparmak Caddesi’nde yol kenarında park halinde bulunan bir salon aracın dört çelik jantı ve lastikleri kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda olayla bağlantısı olduğu düşünülen 55 yaşındaki M.Y. zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor