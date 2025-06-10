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Lefkoşa ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu İki Trafik Kazası: İki Tutuklama

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Alkollü araç kullanan iki sürücü, Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazalarına neden oldu. Her iki sürücü de tutuklandı, soruşturmalar sürüyor.
Lefkoşa ve Gazimağusa’da Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu İki Trafik Kazası: İki Tutuklama

09 Haziran 2025 tarihinde, ülkenin farklı bölgelerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazaların ortak noktası ise her iki sürücünün de alkollü olmasıydı.

???? İlk kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Alpet Petrol İstasyonu civarında yaşandı. Ersin Artaç (E-24), 141 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PH 308 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrederken, yolun sonunda bulunan isimsiz sokağa dikkatsiz şekilde giriş yaptı. Bu esnada sokakta park halinde bulunan MJ 383 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Ersin Artaç, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

???? İkinci kaza ise saat 14.00 sıralarında Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında meydana geldi. Murat Savcı (E-51), 53 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPZ 879 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Granel Çemberi’ne sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden giriş yaptı. Bu sırada, çembere doğru seyretmekte olan ZSV 053 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Murat Savcı da alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

Her iki olayla ilgili olarak polis soruşturmaları sürüyor

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