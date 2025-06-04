Lefkoşa ve İskele’de Geniş Çaplı Asayiş ve Trafik Denetimi!

03 Haziran 2025 tarihinde, saat 20.00 ile 24.00 arasında Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlarda yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Trafik kontrolleri kapsamında 768 araç sürücüsü denetlenirken, 160 sürücüye çeşitli trafik suçlarından yasal işlem yapıldı. Ayrıca 27 araç trafikten men edildi.

İskele’de de benzer şekilde yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhanelere girmesi yasak olan 15 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 819 araç sürücüsü kontrol edildi; 149’u çeşitli ihlaller nedeniyle rapor edildi ve 35 araç trafikten men edildi.