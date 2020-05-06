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Lefkoşa'da "mülteci gibi" oldu!

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Kıbrıslı Türk Deniz Birinci, koronavirüs önlemleri kapsamında geçiş noktalarının kapatılması kararının ardından, iki yaşındaki kızının tıbbi tedavisine devam edebilmek için Lefkoşa'nın güneyine taşınmak zorunda kaldı.
Lefkoşa'da "mülteci gibi" oldu!

Kıbrıslı Türk Deniz Birinci, koronavirüs önlemleri kapsamında geçiş noktalarının kapatılması kararının ardından, iki yaşındaki kızının tıbbi tedavisine devam edebilmek için Lefkoşa’nın güneyine taşınmak zorunda kaldı.

Evi Lefkoşa’nın kuzeyinde olmasına rağmen, koronavirüs önlemleri kapsamında geçiş noktalarının geçici olarak kapatılmasından dolayı Deniz Birinci, yaklaşık iki aydır, bavullar ve eşyalarıyla birlikte Lefkoşa’nın güneyinde yaşıyor. Mayıs ayından bu yana toplam 3 kez taşınmak zorunda kalan Birinci, kuzey Lefkoşa'daki evi doktora 5 dakika uzakta olmasına rağmen evine gidemiyor.

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Birinci, kuzeye geçmesi halinde 14 gün karantinaya girmek zorunda kalacak…

39 yaşındaki iletişim Danışmanı Deniz Birinci, Reuters’e verdiği demeçte, “kendi şehrimde mülteci gibi oldum” dedi.

Birinci, insani gerekçelerle kuzey ve güney arasında engellenmeden geçebilmek için başvuru da yaptığını ifade ederken, konuyla ilgili henüz bir yanıt almadığını ifade etti.

Birinci, Reuters’e verdiği bilgide, doktorların bebeğinin görme yeteneğini kaybetmemesi için ameliyata ihtiyacı olduğunu söylediğini ve bunun sadece yurt dışında yapılabileceğini, ancak uluslararası uçuşların askıya alındığını da kaydetti.

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Birinci, ailesini görebilmek için Kermiya geçiş noktasına haftada bir gün gidebiliyor. Metal barikatların ardından haftada bir kez ailesini görebilen Birinci’ye, ailesine dokunma izni verilmiyor.

 

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