Lefkoşa'da operasyon

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

27.09.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.K.(E-50)’nin ikametgahında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sarma sigara, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 895 Euro ile 940 TL nakit para ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığına inanılan iki adet küçük hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.