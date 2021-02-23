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Lefkoşa'da savaş uçağına kaldırım işgali ihbarı

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Lefkoşa'da bir sokakta bulunan maket savaş uçağı hakkında belediyeye kaldırım işgali ihbarı yapıldı
Lefkoşa'da savaş uçağına kaldırım işgali ihbarı

Lefkoşa'da bir sokakta bulunan maket savaş uçağı hakkında belediyeye kaldırım işgali ihbarı yapıldı.

Detay Özel- Barışcan Şekerci

İhbara giden ekipler gördüklerine inanamazken Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'da şaşkınlığını sosyal medya hesabından dile getirdi.

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Harmancı maketi yapan şahısın yer sıkıntısı çekmesi durumunda belediye tesislerinde çalışmasını tamamlayabileceğini söyledi.

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Harmancı'nın paylaşımı şu şekilde:

Herkese günaydın ve güzel bir gün dilerim, iş arkadaşlarım bilir tüm departmanlarla sağlıklı bir iletişim ve konulara hakim olmak için her şube ile oluşturduğumuz iletişim grupları var. Dün K.Kaymaklı’da kaldırım işgali ile ilgili bir sorun bildirildiğinde klasik bir sıkıntı olarak algılamıştım. Fotoğrafları görünce hem şaşırdım hem de hoşuma gitti, biri maket bir savaş uçağı çalışmış eğer kaldıracak yer konusunda sıkıntı varsa çalışmasını tamamlaması için belediyenin sanayi atölyesinde yapmasını önereceğim. Kaldırım işgali kötü ama deneme dikkat çekici

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