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Lefkoşa’da trafiğe kapalı yol!

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Şehit Mustafa A. Ruso Caddesi’nde yarın yükseltilmiş yaya geçidi inşası yapılacak.
Lefkoşa’da trafiğe kapalı yol!

Şehit Mustafa A. Ruso Caddesi’nde yarın yükseltilmiş yaya geçidi inşası yapılacak. Tüm gün sürecek çalışmalar nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamada, Şehit Mustafa A. Ruso Caddesi’nde yaya geçişlerindeki güvenliği artırmak amacıyla yükseltilmiş yaya geçidi uygulaması yapılacağı ve çalışmalar esnasında yolun bir kısmının yarın trafik akışına kapatılacağı belirtildi.

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