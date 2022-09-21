Lefkoşa'da Yangın!

20.09.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lale Sokak üzerinde, Yasemin GÜNAY’ın kullanımındaki evin bahçesinde bulunan eski betonarme binada, muhtemelen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mühtelif sayıdaki palet tahtalar ve 3 adet bisiklet yanmış, 6 metre karelik oluklu saç ısıdan zarar görmüş ve ayrıca, binanın tüm duvarları çıkan dumandan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.