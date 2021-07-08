Leyen: Kıbrıs’ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir anlaşmayı “asla ve asla” kabul etmeyeceğini söyledi.

Kıbrıs’ı ziyaret eden Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin on yıllardır süren ve Türkiye’nin bloğa katılma emellerinde önemli bir engel olan ihtilaf hakkında tek sesle konuştuğunu söyledi.

“İki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğimizi tekrarlamak istiyorum. Von der Leyen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu konuda kararlıyız ve çok birlik içerisindeyiz.

Mevcut açmaz, yeni bir Kıbrıs Türk liderliği tarafından savunulan iki bağımsız devletin birliği veya Kıbrıs Rum tarafının savunduğu gevşek bir federasyon olarak birleşmenin alabileceği biçimle ilgili anlaşmazlıklarla dolu.

Cenevre’de bu yılın başlarında konuyla ilgili müzakereler sonuçsuz kaldı.

Anlaşmazlık ayrıca, Kıbrıslı Rumların önemli bir müttefiki olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla bağlantılı bir anlaşmazlık olan açık deniz enerji rezervleri üzerindeki rekabet eden iddialara da odaklandı.

“Komşularımızın iyi ikili ilişkilerde (bir) çıkarı var. Eğer durum buysa ve bizim de iyi ikili ilişkilere ilgimiz varsa, komşularımızın bilmelerini isterim ki, örneğin Kıbrıs gibi üye devletlerimizden biriyle konuşurlarsa , hangi tonda olursa olsun, Avrupa Birliği ile konuşurlar’