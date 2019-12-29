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Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya asker gönderileceği tartışmalarına ilişkin, “TSK her türlü görevi yapmaya hazır” dedi.
Libya açıklaması: TSK her türlü görevi yapmaya hazır

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya asker gönderileceği tartışmalarına ilişkin, “TSK her türlü görevi yapmaya hazır” dedi.

Akar ve komutanlar İdlib sınırındaki birlikleri ziyaret etti.  Akar, Suriye’deki gözlem noktalarının boşaltılmayacağını açıkladı. Akar, “Gözlem noktalarına saldırı olursa karşılık verilir. Biz mutabakatlara saygılıyız,, Rusya’nın da uymasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı. 

"Gözlem noktalarını boşaltmayacağız"

Suriye rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği operasyona ilişkin konuşan Akar, “Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler” dedi. 

İdlib’de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akar, “Bu baskı devam ettiği takdirde önemli bir göç dalgasına daha sebep olur. 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Dolayısıyla bu göçün önlenmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Akar, Libya tezkeresiyle ilgili olarak “TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker göndermek için tezkereyi Meclis'e sunacaklarını açıklamıştı. 

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