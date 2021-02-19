Lideri tecavüzden tutuklanan tarikatın Kıbrıs sorumlusundan şok açıklama:Namaz kılarken rabbim bize eşlik etti

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban hakkında açıklama yapan müritlerden biri, "Efendim yuvasına dönecek, Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiği bu" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre; Fatih Nurullah takma adlı şeyh Eyyüp Fatih Şağban, 26 Şubat'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde, tarikatın müritleri online programlar düzenliyor. Tarikat bireyleri arasında 'Kıbrıs Halifesi' olarak bilinen Erdoğan Bayar adlı kişi, katıldığı programda Eyyüp Fatih Şağban'a komplo kurulduğunu savundu.

“Kıbrıs Halifesi” Bayar, komplo iddiasını şöyle anlattı: “Efendimiz inşallah görevine dönecek ama aynı şeylerin kucağına düşmeyecek. 10 senedir devam ediyor bu düzen. Efendi birden bu duruma düşmedi. 10 senelik yapılanlardan bizim haberimiz var. Niye önleyemediniz? Allah isterse kimse önleyemez. Bizim her şeyden haberimiz vardı, her şeyi de biliyorduk. Ama Allah isterse önüne geçemiyorsun. Efendi hazretleri maneviyatta bana 'Erdoğan Efendi, her şeyi biliyorum, kimlerin yaptığını da biliyorum. Ama inşallah bir daha yapamayacaklar' dedi. Bu iş 3 günlük mevzu değil. 10 senedir uğraştılar. Ama ne yazık ki İslamiyet'e sahip çıkan yok.”

"Kimseye para teklif etmedik"

Mağdur çocuğun babasıyla ve dedesiyle konuştuğunu iddia eden “Kıbrıs Halifesi” Bayar, para teklif edildiği iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Biz kimseye para teklif etmedik. Kendilerinin bize söylediği bir söz var. 'İki tane avukat, sakın vazgeçmeyin, kendin de karın da hapse girersiniz dedi bize. Bize bunu temin ederseniz biz bu işten vazgeçiyoruz' diye onlar kendi teklif etti bize.”

"Efendim yuvasına dönecek, Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiği bu"

Tarikatın 'Kıbrıs Halifesi' Bayar, Atatürk'ten bu yana tüm cumhurbaşkanlarıyla tanıştıklarını ileri sürerek, "Şu andaki liderimizin Allah ömrünü uzatsın. Allah bizden alsın ona versin. Ülkemiz için çok güzel şeyler yapıyorlar. Şu anda biz yaralıyız. Efendimiz inşallah kurtarmayı nasip etsin. Allah kendisine sabır versin." derken, tarikatın kadın müritlerine de bir mesaj verdi: “Uşşaki tarikatının bayan zakirlerine ricam şu: Her sabah namazından sonra 100 Ayet-el Kürsi okusunlar ve efendimin maneviyatına bağışlasınlar. İnşallah efendimizi 26'sında görmek nasip olacak. Efendim yuvasına dönecek, Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiği bu.”

"Namaz kılarken rabbim bize eşlik etti"

'Kıbrıs Halifesi' Bayar, tarikatın lideri Eyyüp Fatih Şağban'ın Kıbrıs'a çok gidip geldiğini söyledi ve namaz kılarken Allah'ın kendilerine eşlik ettiğini iddia etti: “Namaz kılarken Rabbim bize eşlik etti. O namazı Rabbim kıldırdı bize. Yani bunları yaşayan büyük bir camianın dervişleriyiz. Biz tasavvuf ehli olmaya çalışıyoruz. Gösteriş budalası değiliz.”