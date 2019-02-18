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Limasol Kaymakamlığı önünde çadırlı eylem

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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Konut Hakkı Hareketi”nin, Limasol Kaymakamlığı önünde çadır eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Limasol Kaymakamlığı önünde çadırlı eylem

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Konut Hakkı Hareketi”nin, Limasol Kaymakamlığı önünde çadır eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Konut Hakkı Hareketi’nin, “itibarımdan beni mahrum etmenizden yoruldum” başlığı altında 24 saatlik çadır eylemi düzenlediğini yazdı.

Habere göre, hareket koordinatörlerinden Leftheris Yeorgiu yaptığı açıklamada, karşı karşıya kaldıkları acının büyük olduğunu, evsiz ve maddi sıkıntılara sahip olan insanlara yardım etmek için gerçekleştirdikleri mücadelenin, günlük bazda ve insanlığa onur kazandırmak amacını taşıdığını belirtti.

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