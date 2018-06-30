Limon'un fiyatı ateş pahası

Yaz aylarının gelmesi ile meyve ve sebze fiyatlarında artışlar yaşanıyor.

Limon marketlerde 15 Lira Doksan Kuruş'a satılıyor.

Limonun faydaları nelerdir? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Tam bir C vitamini kaynağı olan limonun sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. Hoş kokusu, ekşimsi tadı ve canlı rengi ile hemen hemen herkesin severek tükettiği limon, zengin besin değerleri, vitamin ve mineraller ile pek çok hastalığın tedavisinde büyük rol oynamaktadır. Peki limonun faydaları nelerdir? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

LİMON NEDİR?

Limon, turunçgiller familyasının en bol C vitamini barındıran meyvesidir. Anavatanı Hindistan ve civarı olan limon ılıman iklim kuşaklarında sıfır derecenin altına düşmeyen sıcaklıklarda ve nemli bölgelerde yetişir. Ülkemizde en çok Mersin ve Hatay’da yetişen limon aynı zamanda Akdeniz havzasında da yetişmektedir. Ağaçları, Mart ve Ekim ayları arasında beyazımsı pembe renkli, güzel kokulu çiçekler açan,4 m yüksekliğinde, sarı, yumurta şeklinde meyveleri olan, kışın yapraklarını dökmeyen ağaçlardır.

LİMONUN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Limon bol miktarda C vitamini içerir. Bunun yanında potasyum, kalsiyum, bakır, magnezyum, folik asit ve lif içeren limondan günde bir adet tükettiğimizde, vücudumuzun bir günde ihtiyacı olan C vitamininin ortalama %50’ni sağlamış oluruz. Limon aynı zamanda fazla miktarda A vitamini içerir. Limonun 100 gramında 43 kcal kalori bulunmaktadır. 100 gram limon içerisinde yer alan besin değerleri aşağıdaki şekildedir;

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

* Limon suyu kabızlık ve hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır.

* Limon karaciğeri temizler.

* Yüksek ateşi düşürür.

* Diş problemlerini giderir.

* Limon saç bakımına katkı sağlar.

* Limon zayıflamaya yardımcı olur.

* İdrar söktürücüdür.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Solunum bozukluklarını giderir.

* Limonun kolera ve yüksek kan basıncı üzerinde çok etkili faydaları olur.

* Limonun kanı temizleme özelliği vardır. Bu durumda, kolera ve sıtma gibi hastalıklar limon suyu ile tedavi edilebileceğini gösterir.

* Ayak ağrılarını giderir.

* Romatizmal rahatsızlıkları giderir.

* Vücutta biriken iltihabın ve toksinlerin dışa atılmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde romatizma ve artrit tedavilerinde etkilidir.

* Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

* Yüksek tansiyona iyi gelir.

* Zengin bir potasyum kaynağı olan limon, kalp hastalığı sorunları olanlar için çok faydalıdır. Zihin ve beden için sakinleştirici, baş dönmesi, mide bulanması ve tansiyonu dengeleyen özelliği vardır.

* Stres ve depresyon şiddetini azaltmak için kullanılır.

* Dirsek ve dizlerdeki kararmaları giderir.

* Akne ve siyah noktaların giderilmesini sağlar.

* Tırnakları güçlendirir.

* İçerisinde barındırdığı A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.

* Gribe karşı vücudu güçlendirir.

* Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.

* Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.

* Beyin sağlığını korur.

* Karaciğeri temizler

* Vücut sıvılarının pH değerini dengeler.

* Kaşıntıya iyi gelir.

* Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.

* Böcek ve sineklerin soktuğu bölgelerde panzehir görevi görür ve ağrıyı alır.

* Limon suyu susuzluk ve ishale karşı etkilidir.

* Limon suyu kemik erimesini önler.

* Yüze uygulanan limon suyu kırışıklıkları gerginleştirir ve cildi canlandırır.

LİMON HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

* Antibakteriye özelliği sayesinde gribe iyi gelir.

* İçerisindeki potasyum, sitrik sit seviyesini düşürerek oksalat oluşumunun önüne geçer.

* Gıda zehirlenmesine karşı etkili bir panzehirdir.

* Safra kesesi ağrılarına karşı etkilidir.

* Düzenli olarak tüketildiği takdirde reflüye iyi gelir.

* Ateş düşürür.

LİMONUN ZARARLARI NELERDİR?

* Hamilelik ve emzirme sürecinde tavsiye edilmez.

* Yüksek kan basıncı sorunu olan kişiler tüketimi çok dikkatli yapmalıdırlar.

* Bağırsak sendromu ve ishali olan kişiler limon tüketiminden kaçınmalıdırlar.

* Eğer herhangi bir hastalıktan dolayı ayurveda ya da homeopatik preparat gibi ilaçlar kullanılırsanız, mutlaka doktorunuza danışarak limon tüketimi yapmalısınız.

* Özellikle açık tenli kişilerde cilt sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden açık tenli kişiler limon veya yan ürünlerini ciltlerine uygulama noktasında çok dikkat etmelidirler.