  • BIST 9157.18
  • Altın 2879.968
  • Dolar 34.3692
  • Euro 36.4984
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKTAMS Başkanı Bengihan’dan BRTK’da grev uyarısı

Lisandridis KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili tazminat planının hayata geçirilmesini önerdi

»
Lisandridis KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili tazminat planının hayata geçirilmesini önerdi
Lisandridis KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili tazminat planının hayata geçirilmesini önerdi

Rum Göçmenler Birliği Başkanı Yorgos Lisandridis, Rum göçmenlerin KKTC’deki mallarının kullanım kaybı için tazminat ödenmesi planının hayata geçirilmesinin, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların azaltılmasında etkili olacağını söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Lisandridis, Zararın Eşit Paylaştırılması Kurumu fonunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ve bu fonda yaklaşık 46 milyon euro para bulunduğunu kaydetti.

Habere göre Lisandridis, gelmiş geçmiş hiçbir hükümetin, Rum Göçmenler Birliği’nin geliştirilmesine ve desteklenmesine önem vermediğini; bunun sonucu olarak da, asgari maddi kaynak ve personelle, Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili yasa çalışmalarında bile yer alan birliğin, yapması gereken şeyleri yapamadığını belirtti.

Lisandridis, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruları hiçbir zaman teşvik etmediklerini, ancak maddi ihtiyaçları dolayısıyla mallarını satmak zorunda kalan Rumlar olduğunu kaydederek, bu durumun kendilerini düşündürdüğünü söyledi.

Habere göre Lisandridis, bazı durumlarda da ticari alışverişlerin söz konusu olduğunu, ancak alternatif bir yol veya telafi bulunmuyorken, bu durumu kimsenin eleştiremeyeceğini ifade etti.

Röportajında, KKTC’de bulunan Rum mallarının satılmasını da değerlendiren Lisandridis, bu malların satılmasıyla ilgili hem hükümetten, hem de mal sahiplerinden tepkiler geldiğini belirtti.

Lisandridis, malları satılan Rumların hemen polise başvurmasını ve bu işin içinde Rum iş adamlarının, avukatların ve muhasebecilerin de olduğunu göz önünde bulundurarak, tüm göçmenleri bu duruma tepki göstermeye ve bu kişileri ifşa etmeye davet etti.

Geçmişte, KKTC’de malı bulunmayıp da Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk malı alan Rum göçmenler ile göçmen olmayıp, büyük Kıbrıs Türk arazilerini alarak çiftçilik yapan Rumlar olduğunu kabul eden Lisandridis, Rum Göçmenler Birliği’nin konuyu derinlemesine inceleyerek, Dışişleri Bakanlığı’na bu malların dağıtılmasıyla ilgili şeffaflık sağlayacak önerilerde bulunduğu bir mektup gönderdiğini söyledi.

İlgili yasa tasarısının büyük ölçüde güçlendirildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Lisandridis, yasa tasarısında bir malın, kiracısı olan kişi tarafından başka birine kiralanmasına izin veren bir madde de bulunduğunu ve birliğin bu maddeye karşı çıktığını kaydetti.

Habere göre Lisandridis, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili zamanında müdahale edilmediğini ve 50 yıldan sonra devletin tüm Kıbrıs Türk mallarını toplayarak usulüne uygun dağıtım yapmasının mümkün olmadığını, ancak en azından denetimin artırılabileceğini ve ilerde yaşanabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilebileceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis: Guterres sonuna kadar gitmeye kararlı24 Ekim 2024 Perşembe 12:01
  • Fileleftheos: “AB Kıbrıs temsilcisi atamak niyetinde”21 Ekim 2024 Pazartesi 14:14
  • Kıbrıs Müzakerelerinde İngiliz Formülü Yeniden Gündemde20 Ekim 2024 Pazar 19:07
  • Tatar: Ana hedefim kendi devlet çatımızda adil kalıcı sürdürülebilir bir anlaşma20 Ekim 2024 Pazar 14:16
  • Ümit Özdağ: Ersin Tatar, ben gitmek istemedim Türkiye istedi, dedi20 Ekim 2024 Pazar 10:05
  • Nikos Hristodulidis: Türk tarafı hep dörtlü görüşme talep etti, böyle bir şey olamaz19 Ekim 2024 Cumartesi 12:24
  • Güney Kıbrıs'taki tutuklamalar... Ersin Tatar: Genel Sekreter, Hristodulis’e “af çıkarın” dedi17 Ekim 2024 Perşembe 20:12
  • Zaroğlu: Müzakerelere kapı aralandı17 Ekim 2024 Perşembe 07:31
  • atar: Egemen eşitlik ve uluslararası statümüzün teyidi ile resmi görüşmeler başlayabilir17 Ekim 2024 Perşembe 07:30
  • Liderler çok taraflı, geçiş noktası toplantıları konusunda anlaştı16 Ekim 2024 Çarşamba 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti