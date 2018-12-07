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Loizidu: "Mücadeleme son vermeyeceğim”

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Girne’deki mülkü için Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı davayla tanınan Kıbrıslı Rum göçmen Titina Loizidu, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansına bir demeç verdi.
Loizidu: "Mücadeleme son vermeyeceğim”

Girne’deki mülkü için Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı davayla tanınan Kıbrıslı Rum göçmen Titina Loizidu, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansına bir demeç verdi.

Alithia gazetesinde “Hiçbir Zaman Yalnızca Kendimi Düşünmedim” başlığıyla yer alan habere göre, kendi durumunu hiçbir zaman yalnızca kendi mülk haklarını garantiye almak için bireysel bir dava olarak görmediğini ifade eden Loizidu, buna daima “Kıbrıs halkının” tümü açısından sahip olacağı olumlu etkilerle baktığını söyledi.

Demecinde “mücadelesine son vermeyeceğini” de vurgulayan Loizidu, Türkiye’nin davanın her şekilde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde kapanmasını istediğinden, davanın sonucuyla ilgili olarak kritik bir dönemde bulunulduğunu öne sürdü.

“Girne’de büyüdüğünü, hayatının büyük bir bölümünü Girnelilerle birlikte geçirdiğini ve işgalin hepsi için korkunç ve travmatik bir deneyim olduğunu” ileri süren Loizidu, hiçbir zaman yalnızca kendisinin haklarını düşünmediğini ve bunun için mücadeleye devam etmeye değdiğine inandığını belirtti.

Hukuk bilimi ile politika arasındaki çekişmeden de söz eden Loizidu, Avrupa Konseyi kurumları ve kararlarının en sonunda politik baskılar karşısında galip geleceğine olan inancını da dile getirdi.

Loizidu, kısa zaman önce basında yer alan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yabancı büyükelçilere yönelik, ülkelerinin davada muhafaza ettikleri tutumla ilgili müdahalesinin, çok olumlu bir adım olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Haber, Haravgi’de “Titina Mücadelesine Devam Edecek- Mülkünün İadesiyle İlgili 30 Yıllık Mücadelesinin Halkın Tamamına Hizmet Ettiğini Söylüyor”, Fileleftheros’ta ise “Yalnızca Kendimi Düşünmedim” başlığıyla yer buldu.

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