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Lokmacı geçiş noktasındaki Maria isimli memur Kıbrıslı Türklere sürekli sorun çıkarıyor!

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Lokmacı geçiş noktasındaki Maria isimli memur Kıbrıslı Türklere sürekli sorun çıkarıyor!
Lokmacı geçiş noktasındaki Maria isimli memur Kıbrıslı Türklere sürekli sorun çıkarıyor!

Lokmacı geçiş noktasındaki Maria isimli memur Kıbrıslı Türklere sürekli sorun çıkarıyor!

Özel Haber/Barışcan Şekerci

Uzun bir süredir güney ve kuzey Kıbrıs'ı Lefkoşa'da yaya olarak bir birine bağlayan Lokmacı barikatında sorunlar yaşanıyor.

Lokmacı barikatının güney kesiminde kimlik kontrolü yapan memurlardan Maria isimli şahsın Kıbrıslı Türklere çok üzün süredir türlü nedenler öne  sürerek sorunlar çıkardığı belirtiliyor.

Bunun çok uzun süredir sürdüğü ve yüzlerce kişiye yapıldığı belirtiliyor.

Yaşanan uygulama ile ilgili Kıbrıslı Türklerin tepkileri artarken konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlık ofisinin bilgisine getirileceği belirtiliyor.

Bir grup Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyet başkanı Nikos Hristodulidis'in gündemine taşımak için girişimler yapacağı belirtildi.

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