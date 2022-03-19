Lokmacı Giriş Kapısından Girerken Yakalandı

18.03.2022 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Ç.D.(E-26), şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yanına yaklaştığını fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 2 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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