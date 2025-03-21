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Londra havalimanında trafo yangını: Bütün uçuşlar iptal edildi, Heathrow karanlığa gömüldü

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na elektrik sağlayan trafoda çıkan yangın sonrası bütün uçuşlar durdu. Havalimanı elektrik kesintisi nedeniyle kapatıldı.
Londra havalimanında trafo yangını: Bütün uçuşlar iptal edildi, Heathrow karanlığa gömüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da trafoda çıkan yangın nedeniyle havalimanına elektrik verilemedi. Bu nedenle bugün tüm gün boyunca uçuşlar iptal edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Elektrik şirketi National Grid, North Hyde trafo merkezindeki yangının ardından 62 bin eve yeniden elektrik sağladığını açıkladı.

4 bin 900 evin hala elektriksiz olduğu ve onarım çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği belirtiliyor.

Heathrow Havaalanı'nın da karanlığa gömüldüğü bildirildi.

ÇEVRE KENTLERE YÖNLENDİRİLDİ

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

Avrupa genelinde hava trafiğini kontrol eden Eurocontrol firması Heathrow'a giden uçakların çevre kentlere yönlendirildiğini duyurdu.

Heathrow, geçen yıl Dubai'den sonra dünyanın en yoğun ikinci havalimanı.

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