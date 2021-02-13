  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAToplam 4222 test,40 pozitif vaka

LTB 8 iş yerini kapattı!

» »
Denetimlerde maske ve mesafe kuralına uymayan 1 işletmeye 3.820 TL idari para cezası verilirken, 5 kişiye de maske mesafe kuralını ihlal ettiklerinden dolayı 382’şer TL para cezası kesildi.
LTB 8 iş yerini kapattı!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), pandemi önlemleri çerçevesinde rutin olan denetimlerini arttırarak devam ettiriyor. 8 – 12 Şubat arasında 133 iş yerinin denetimleri sonucunda 9 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle 3.820’şer TL idari para cezası kesildi. LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile LTB Zabıta Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Covid-19’a karşı alınması gereken tedbirlere uymayan 8 iş yeri de kapatıldı.

Denetimlerde maske ve mesafe kuralına uymayan 1 işletmeye 3.820 TL idari para cezası verilirken, 5 kişiye de maske mesafe kuralını ihlal ettiklerinden dolayı 382’şer TL para cezası kesildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs’ta çözüm umudu var mı?13 Şubat 2021 Cumartesi 11:43
  • Ersin Tatar: Kapalı Maraş bölgesi sivilleştirilecek13 Şubat 2021 Cumartesi 11:38
  • KSP:''Gerçek Niyet İlhaktır ! ''13 Şubat 2021 Cumartesi 11:23
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gıda yardımı sağlayacak13 Şubat 2021 Cumartesi 11:13
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi13 Şubat 2021 Cumartesi 11:10
  • 15 Yaşındaki kayıp kız aranıyor13 Şubat 2021 Cumartesi 11:06
  • Ocakta unutulan yağ yangın çıkardı13 Şubat 2021 Cumartesi 11:03
  • Arkadaşının yerine polise ispat-ı vücuta gitti tutuklandı13 Şubat 2021 Cumartesi 11:00
  • 2 Hasta yoğun bakıma alındı13 Şubat 2021 Cumartesi 10:47
  • İkinci doz aşılamalar devam ediyor13 Şubat 2021 Cumartesi 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti