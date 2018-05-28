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LTB Denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor 

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LTB Denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor 
LTB Denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor 

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğun ve kesintisiz şekilde yapıyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 14 Mayıs ile 18 Mayıs tarihleri arasında 65 iş yeri denetlendi. 

Denetimler sonucunda 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 2 Fırın, 5 Restoran, 9 Kafeterya, 2 Gıda  İmalathanesi, 4 Kuaför ve Berber Salonu, 6 Kasap, 1 Süt İmalathanesi, 1 Balık Satış Yeri, 1 Kuru Temizlemeci, 17 Market, 1 Dernek Lokali, 2 Off Licence, 9 Spor Salonu, 3 Oto Galeri, 2 Su Otomatı.

UHT süt ve süt ürünlerinin mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı
Denetimler kapsamında ayrıca yerli ve ithal UHT süt ve süt ürünlerinden alınan numunelerin Veteriner Dairesi Laboratuarı’nda mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı.  Analizi yapılan tüm ürünlerin uygun olduğu (sterilite kontrolünde ürünlerin steril olduğu) tespit edilmiştir.
 

Analizi yapılan ürünler şu şekildedir: 
Pınar UHT Süt Light Organik 1 Lt, Pınar UHT Organik Süt 1 Lt, Pak UHT Süt Yarım Yağlı 1 Lt, Pak UHT Süt 1 lt, KOOP UHT Süt 1 Lt, KOOP UHT Süt Yarım Yağlı 1 Lt, KOOP UHT Süt 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Light organik 200 ml, KOOP UHT Süt Laktozsuz 1/5 Lt, Sütaş UHT Çilekli Süt 1/5 Lt, Sütaş UHT Muzlu  Süt 1/5 Lt, Sütaş UHT Çikolatalı Süt 1/5 Lt, Danone UHT Çikolatalı Süt 180 ml, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü Ballı 1/5 Lt, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü Ballı 500 ml, KOOP UHT Süt Laktozsuz 1 lt, KOOP UHT Süt Yağsız 1 lt, Pınar UHT Süt Kido Çilekli 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Kido Muzlu 1/5 Lt, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Vanilya Aromalı 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Kakao Aromalı 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Vanilya Aromalı 500 ml, Pınar Protein Laktozsuz Kakaolu UHT Süt 1/5 Lt,Pınar Laktozsuz Vanilyalı UHT 500 ml,  Pınar Laktozsuz Kakaolu UHT 500 ml,  Pınar UHT Süt Organik 500 ml, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü 500 ml, KOOP UHT Süt kakaolu 1/5 Lt, KOOP UHT Süt Çilekli 1/5 Lt, KOOP UHT Süt Yarımyağlı 1/5 Lt, Yörsan UHT Muzlu 1/5 Lt, Yörsan UHT Çilekli 1/5 Lt, Yörsan UHT Çikolatalı 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Organik 1/5 Lt, Sek UHT Çilekli 1/5 Lt, İçim İçimino UHT Çilekli 1/5 Lt
 

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