LTB-EMAA kış dönemi kayıtları 15 Ekim’e kadar sürecek

LTB’den verilen bilgiye göre, farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği 14 haftalık kurslar için kayıtlar 15 Ekim’e kadar yapılacak.
Kurs kayıtları Lefkoşa Türk Belediyesi Dış İlişkiler Birimi’nde yapılacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği 14 haftalık kurslar için kayıtlar 15 Ekim’e kadar yapılacak.
Kurs kayıtları Lefkoşa Türk Belediyesi Dış İlişkiler Birimi’nde yapılacak.
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