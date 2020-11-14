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LTB, Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sunuyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Hayvan Barınağı’nda kalan köpekler bir yandan aşıları ve düzenli beslenme sistemi ile sağlıklı bir yaşam sürerken bir yanda da personelin yakın ilgisi ve sevgisi ile huzurlu zamanlar geçiriyorlar.
LTB, Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sunuyor

LTB,2018’de mahkeme kararı ile belediyeye devredilen barınakta 5 kişilik personeli ile sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva sağlarken düzenli yapılan aşılar,iç ve dış parazitlere karşı verilen hap ile damlalar ve kısırlaştırma çalışmaları ile hayvanların her türlü veterinerlik ve sağlık hizmetlerini karşılıyor.

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Sokak hayvanları için 9 mama istasyonu ve kedi yuvaları
Barınakta bulunan 260 köpeğin bakımı yanı sıra şehrin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için de 9 mama istasyonu ve kedi yuvaları yerleştiren LTB, daha iyi yaşamaları adına gerek barınakta gerekse sokaktaki hayvanların hayatına dokunuyor.

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400’e yakın hayvan kısırlaştırıldı
Son 5 yılda sahipsiz hayvanların kısırlaştırma ile ilgili ciddi çalışmalar yapan LTB bu süre zarfında gerek barınakta kalan gerekse sokak köpeklerinden oluşan toplamda 400’e yakın hayvanı kısırlaştırdı.

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“Satın Alma Sahiplen”
LTB, barınakta köpeklerin yurttaşlar tarafından sahiplenilmesini teşvik etme çalışmaları da sürdürüyor. “Satın alma sahiplen” sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenleyen ve son yıllarda sahiplendirme yöntemi ile ayda ortalama 10 yavruya yeni bir yuva ve güvenli bir yaşam imkanı sağlayan LTB son olarak da “LTB Sevimli Dostlar” Facebook sayfasından güncel bilgiler ve gelişmeleri yurttaşlarla paylaşmaya başladı.
Yurttaşların barınaktaki hayvanları sahiplenmesi için LTB’ye kayıt yaptırması, köpeğe ruhsat çıkarması ve köpek için uygun bir yere sahip olması gerekiyor. Yurttaşlar Barınakla ilgili her türlü bilgi için 0533 868 3377 nolu telefondan belediyeye ulaşabilmeleri mümkün iken 12.00-14.00 saatleri arasında da Sanayi Bölgesi’nde (Araç Muayene binası yanı) yer alan barınağa giderek sevimli dostlarımızı ziyaret edebilirler.

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Daha önce olduğu gibi her türlü bağışın barınaktaki hayvanlar için çok önemli olduğunu dikkat çeken barınak sorumluları gerek maddi gerekse mama,yemek gibi her türlü desteğin barınak faaliyetlerine katkıda bulunacağını da ifade ettiler.

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