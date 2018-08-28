LTB ile BRTK arasında protokol imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.Protokol, sahnelenen oyunların yayınlanması konusunda her iki tarafın da bedel talep etmemesini içeriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.Protokol, sahnelenen oyunların yayınlanması konusunda her iki tarafın da bedel talep etmemesini içeriyor. BRT’de imzalanan Protokole BRT Müdürü Aysu Basri Akter ile Lefkoşa Türk Belediyesi Müdürü Mustafa Korucu imza koydu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Müdürü Mustafa Korucu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun iki güzide kuruluş olduğunu belirtti.

Korucu, bu protokolle BRT’nin belediyeye katkı koyacağını umduklarını söyledi .Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter de protokolü imzalamaktan ve gereklerini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Toplumun sanatla buluşmasının önemine işaret eden Akter, tiyatronun daha geniş kitlelere ulaşması için katkı koymaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun çalışmalarını hayranlıkla takip ettiğini de kaydeden Akter, “ umarız daha iyi koşullarda çok daha yaygın olarak bu çalışmalar devam etsin” dedi.