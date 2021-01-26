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LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek

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LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek
LTB kapanma döneminde de halka hizmet vermeyi sürdürecek

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Bakanlar Kurulu tarafından 26 Ocak 2021 tarihinde alınan Lefkoşa ve Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda sürdüreceği hizmetlerini belirledi. LTB tüm şubeleri ve personeli ile gerekli kurallara uygun şekilde ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki hizmetleri verecek:

Kasap, market ve eczanelerde maske-mesafe-hijyen ve diğer belirtilen kurallara uyulduğuna dair denetlemeler sürekli olarak yapılacaktır.

Market, kasap, eczane ve ATM’ler her gün LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından ilaçlanacak.

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Yaşlılar için

İlaçları eczaneden alınıp evlerine götürülecek

Market ihtiyaçları kapıda ödeme yapılacak şekilde alınacak ve evlere teslim edilecek

Kan alımı devam edecek

Acil olmadığı sürece şeker ve tansiyon ölçümü yapılmayacak.

-Açık olan devlet daireleri, kasaplar, marketler, eczaneler, banka ATM’leri LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından rutin olarak ilaçlanacak.

– LTB’nin Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde sürdürdüğü Lefkoşa’daki 65 yaş üzeri yurttaşların Covid-19’a karşı aşılama çalışmasında telefonlu LTB’ye başvuru kabulü devam edecek.

-Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ne üye özel gereksinimli bireylerin aldıkları hastahaneye ulaşım gibi hizmetler verilmeye devam edecek.

-Fırınlar, imalathaneler, gıda depoları, marketler, kasaplar, eczanelerde LTB Zabıta ekipleri tarafından maske-mesafe-hijyen ve diğer belirtilen kurallara uyulduğuna dair denetlemeler sürekli olarak yapılacaktır.

– Alo 185 Çözüm hattı 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

-Paylaşım Mutfağı mevcut hizmetlerini vermeye devam edecektir.

-LTB Kadın Sığınma Evi hizmet vermeye devam edecektir.

-Defin Hizmetleri de kapanma döneminde hizmet vermeyi sürdürecektir.

-Açık Pazar, hükümetin alacağı ikinci bir karara kadar kapalı olacaktır.

– LTB El Ele Kreşi kapalı olacak.

-Tüm LTB personeline bir kez daha PCR testi yapılması için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

       

       

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