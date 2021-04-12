  • BIST 1.386
  • Altın 456,802
  • Dolar 8,1547
  • Euro 9,7092
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

LTB sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti;Dere ve göletler ilaçlanıyor, kaynaklar tespit ediliyor

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı ve İlaçlama Birimi, bahar aylarına girilmesiyle birlikte sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti.
LTB sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti;Dere ve göletler ilaçlanıyor, kaynaklar tespit ediliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı ve İlaçlama Birimi, bahar aylarına girilmesiyle birlikte sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti. Rutin olarak yılın 12 ayı devam eden çalışmalar yanında sivrisineklerin üremesinin arttığı bahar aylarında ekip sayısı 4’e yükseltilerek kanserojen etki yaratmayan biyolojik ilaçlamaya ağırlık verildi.

 

Dere, gölet, artıma ve bölge ekipleri aralıksız çalışıyor

Bu kapsamda birim bünyesinde yer alan dere ekibi, arıtma ekibi, gölet ekibi ve bölge ekipleri planlanan çerçevede ilaçlamalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
 

Dere ekibi günlük olarak Lefkoşa sınırları içerisindeki dere güzergahlarını kontrol ederek, bölgedeki durgun su tespitiyle birlikte biyolojik larvasit ile ilaçlama yapıyor.
 

Gölet ekibi Lefkoşa sınırlarında bulunan tüm göletleri kontrol ederek biyolojik larvasit ile ilaçlamada bulunuyor.

 

Arıtma ekibi ise Haspolat Arıtma Tesisi içerisinde bulunan havuzlar ve çevresinde bulunan su birikintilerini günlük kontrol ederek, biyolojik larvasit ile ilaçlama yapıyor.
 

2 ayrı bölge ekipleri de bölgelerinde bulunan su birikintileri, evlerde bulunan süs havuzları, kuyular vb noktaları kontrol ederek yine biyolojik larvasit ile ilaçlıyor.

 

Sivrisinek mücadelesinde yurttaşın yardımı da önemli

5-9 Nisan tarihleri arasında Hamitköy, Surlariçi, Kermiya, Aydemet, Gelibolu bölgelerinde toplam 263 nokta kontrol edilip, gerek olduğu noktalarda biyolojik larvasit ile ilaçlama yapıldı.
 

Birimden yapılan açıklamada mücadelenin en etkin şekilde devam etmesinde yurttaşların yardımının önemli olduğu vurgulandı. Bahçe sahiplerinin bu alanları kontrol etmesi, içerisinde su bulunan kapları devirmesi, besledikleri canlılara verdikleri suları haftada bir değiştirmesinin önemli olduğu ifade edilen açıklamada kırık rögar kapakları varsa bunları tamir ettirmesi, çürük su depoları varsa bunları değiştirmesi ile bu kapsamlı mücadelede LTB’ye yardımcı olabileceğinin altı çizildi.

 

Bir bardak su olan bir kaynaktan yüzlerce sivrisinek üreyebilir

 Sadece bir bardak su olan bir kaynaktan yüzlerce sivrisinek üreyebileceği vurgulanan açıklamada, hamamböceği mücadelesi kapsamında tüm Lefkoşa’da ilaçlamada bulunan ekiplerin tespit ettikleri açık su kaynaklarını rapor ettiği ve bölge ekiplerinin bu noktalarda ilaçlamada bulunduğu belirtildi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner: “Halkın sağlığıyla birlikte ekonomiyi de düşünüyoruz”12 Nisan 2021 Pazartesi 13:08
  • Sağlıkta kriz büyüyor! KTTO ve KTTB'den sert tepki!12 Nisan 2021 Pazartesi 13:03
  • LTB sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti;Dere ve göletler ilaçlanıyor, kaynaklar tespit ediliyor12 Nisan 2021 Pazartesi 13:00
  • Hükümetin başarısızlığının faturasını esnaf ödüyor12 Nisan 2021 Pazartesi 11:12
  • 1 haftada 47 kaza 17 yaralı!12 Nisan 2021 Pazartesi 11:00
  • Karantina Takip Sistemi uygulanmaya başlandı12 Nisan 2021 Pazartesi 10:55
  • Meryem Özarifoğlu hayatını kaybetti12 Nisan 2021 Pazartesi 10:46
  • Zaroğlu: Arıklı seçimi kazanırsa beni istemediğini söyledi12 Nisan 2021 Pazartesi 10:31
  • Zaroğlu Temaslı! Meclise gitmeyecek12 Nisan 2021 Pazartesi 10:27
  • Takla atan araçta 4 kişi ölümden döndü12 Nisan 2021 Pazartesi 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti