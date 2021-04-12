LTB sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti;Dere ve göletler ilaçlanıyor, kaynaklar tespit ediliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı ve İlaçlama Birimi, bahar aylarına girilmesiyle birlikte sivrisinek mücadelesinin kapsamını genişletti. Rutin olarak yılın 12 ayı devam eden çalışmalar yanında sivrisineklerin üremesinin arttığı bahar aylarında ekip sayısı 4’e yükseltilerek kanserojen etki yaratmayan biyolojik ilaçlamaya ağırlık verildi.

Dere, gölet, artıma ve bölge ekipleri aralıksız çalışıyor

Bu kapsamda birim bünyesinde yer alan dere ekibi, arıtma ekibi, gölet ekibi ve bölge ekipleri planlanan çerçevede ilaçlamalarını yoğun şekilde sürdürüyor.



Dere ekibi günlük olarak Lefkoşa sınırları içerisindeki dere güzergahlarını kontrol ederek, bölgedeki durgun su tespitiyle birlikte biyolojik larvasit ile ilaçlama yapıyor.



Gölet ekibi Lefkoşa sınırlarında bulunan tüm göletleri kontrol ederek biyolojik larvasit ile ilaçlamada bulunuyor.

Arıtma ekibi ise Haspolat Arıtma Tesisi içerisinde bulunan havuzlar ve çevresinde bulunan su birikintilerini günlük kontrol ederek, biyolojik larvasit ile ilaçlama yapıyor.



2 ayrı bölge ekipleri de bölgelerinde bulunan su birikintileri, evlerde bulunan süs havuzları, kuyular vb noktaları kontrol ederek yine biyolojik larvasit ile ilaçlıyor.

Sivrisinek mücadelesinde yurttaşın yardımı da önemli

5-9 Nisan tarihleri arasında Hamitköy, Surlariçi, Kermiya, Aydemet, Gelibolu bölgelerinde toplam 263 nokta kontrol edilip, gerek olduğu noktalarda biyolojik larvasit ile ilaçlama yapıldı.



Birimden yapılan açıklamada mücadelenin en etkin şekilde devam etmesinde yurttaşların yardımının önemli olduğu vurgulandı. Bahçe sahiplerinin bu alanları kontrol etmesi, içerisinde su bulunan kapları devirmesi, besledikleri canlılara verdikleri suları haftada bir değiştirmesinin önemli olduğu ifade edilen açıklamada kırık rögar kapakları varsa bunları tamir ettirmesi, çürük su depoları varsa bunları değiştirmesi ile bu kapsamlı mücadelede LTB’ye yardımcı olabileceğinin altı çizildi.

Bir bardak su olan bir kaynaktan yüzlerce sivrisinek üreyebilir

Sadece bir bardak su olan bir kaynaktan yüzlerce sivrisinek üreyebileceği vurgulanan açıklamada, hamamböceği mücadelesi kapsamında tüm Lefkoşa’da ilaçlamada bulunan ekiplerin tespit ettikleri açık su kaynaklarını rapor ettiği ve bölge ekiplerinin bu noktalarda ilaçlamada bulunduğu belirtildi.