LTB’den Çocuklara Şubat Tatili Aktiviteleri

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT)'nun çocuklar için sahnelediği "Tilki ile Kirpi" oyunu çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT)'nun çocuklar için sahnelediği "Tilki ile Kirpi" oyunu çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Şubat tatili boyunca çocuklara yönelik olarak kültür, tarih, eğitim ve gezinin birleştiği etkinlikler organize etti. Bu çerçevede LBT’nin, kendi salonunda sahnelediği "Tilki ile Kirpi" oyunu dün yeniden çocuklarla buluştu.

Çocukların beğeni ile izlediği Tilki ile Kirpi oyunu 6 ile 8 Şubat’ta saat 18:00’da, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yeniden sahnelenecek.

Şubat Tatilinden Sonra da Sahnelenmeye Devam Edecek

Tilki ile Kirpi oyunu Şubat tatilinin ardından her Salı saat 10:00-10:30 ile 11:00-11:30 saatleri arasında okullardan gelen talep üzerine sahnelenmeye devam edecek.



Karagöz Sihirli Sebzeler her Cumartesi Bandabuliya Sahnesi’nde

LBT’nin “Karagöz Sihirli Sebzeler” perde oyunu ise 9,16, ve 23 Şubat saat 11:00-11:30 saatleri arasında Uray Sokak’ta bulunan Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak.

“Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu sonrasındaki Lefkoşa Gezi Treni ile Lefkoşa turları da 9, 16 ve 23 Şubat Cumartesi günleri devam edecek.

Çocuklar Gezi Treni’nde rehber eşliğinde Lefkoşa’yı öğreniyor

LBT tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirlen bir diğer etkinlik ise Lefkoşa Gezi Treni ile Surlariçi turu.

Dün başlatılan ve 4-15 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün gerçekleşecek gezilerde çocuklar büyük ilgi gören Lefkoşa Gezi Treni’nde rehber eşliğinde hem Lefkoşa’yı öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Kalkış yeri Bandabuliya Sahnesi önü

Ücretsiz olarak düzenlenecek gezilerin kalkış noktası Bandabuliya Sahnesi önü (Uray Sokak, Bandabuliya yanı) olup geziler 4 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün saat başı düzenlenecek(Pazartesi-Cuma günleri arası 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek)