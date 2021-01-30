  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

LTB'den yol kapama duyurusu!

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi tarihinin en önemli yatırımları arasında yer alan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve maliyeti 105 Buçuk Milyon TL (11.6 Milyon Euro) olan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.
LTB'den yol kapama duyurusu!

Lefkoşa Türk Belediyesi tarihinin en önemli yatırımları arasında yer alan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve maliyeti 105 Buçuk Milyon TL (11.6 Milyon Euro) olan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Küçük Kaymaklı Özker Özgür Caddesi’nde yapılacak çalışmalar nedeniyle bu güzergah 1 Şubat Pazartesi-6 Şubat Cumartesi tarihleri arasında kısmı olarak trafiğe kapalı olacak.

gorsel.jpg

Haydar Aliyev Caddesi ilerisindeki çemberden Atatürk Öğretmen Akademisi’nin bulunduğu çembere doğru ilerleyen yolun ilk 100 metrelik kısmı çalışmalar nedeniyle trafiğe kapalı olacak. Bu güzergahı kullanmak isteyen sürücüler LTB yönlendirmelerini takip ederek caddeye farklı noktadan ulaşabilecek. Atatürk Öğretmen Akademisi güzergahından Haydar Aliyev Caddesi istikametinde gidiş ise trafiğe açık olacak

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner Birleşmiş Milletler'e tepki gösterdi30 Ocak 2021 Cumartesi 11:47
  • Harmancı:LTB'de 1 pozitif vaka var30 Ocak 2021 Cumartesi 11:25
  • Polisten sıkı denetim!30 Ocak 2021 Cumartesi 11:24
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 7 Bin Tl Bağışlandı30 Ocak 2021 Cumartesi 11:20
  • KTTO'dan Ali Başman açıklaması30 Ocak 2021 Cumartesi 11:12
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi30 Ocak 2021 Cumartesi 11:02
  • Bar sandalyesindeki 7500TL'yi çaldı!30 Ocak 2021 Cumartesi 10:56
  • 5 TL'lik banknotta uyuşturucu kalıntısı bulundu30 Ocak 2021 Cumartesi 10:50
  • Meteoroloji’den ‘şiddetli fırtına’ ve ‘sağanak’ uyarısı30 Ocak 2021 Cumartesi 10:45
  • Dr. Bülent Dizdarlı aşı hakkındaki soruları yanıtladı30 Ocak 2021 Cumartesi 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti