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LTB’nin Engelsiz Sanat Gecesi gerçekleştirildi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak Gençlik Meclisi iş birliğinde düzenlediği Engelsiz Sanat Gecesi’nin 5’incisi gerçekleştirildi.
LTB’nin Engelsiz Sanat Gecesi gerçekleştirildi

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı Belediye Meclis üyeleri, etkinlikte görev alan çocukların aileleri ile çok sayıda yurttaş katıldı. 

Armel Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin bateri ve piyano dinletisi ile başlayan gösteriler, Algım Özel Eğitim Merkezi, Lego Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim İş-Eğitim Merkezi, LTB Engelsiz Halk Dansları Grubu, LTB & Mavi Sanat Ritm Orkestra, Mavi Sanat Çocuk Atölyesi müzik dinletisi, Ortopedik Özürlüler Derneği, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu,  Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerin gösterileri ile devam ederek, LTB Haspolat Modern Dans Grubu’nun gösterisi ile sona erdi. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada, 3 Aralık gibi özel günlerde makam sahiplerinin görevinin bildiri yayımlamak değil icraat yapmak olduğunu söyledi. 

Makam sahiplerinin dilek ve temennilerde bulunmaması gerektiğine vurgu yapan Harmancı,  “LTB olarak bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz gecemiz ortaya konan emek ve özverinin sonucudur” dedi. 

2020 yılı içerisinde su ile ilgili yeni bir tüzük hazırlandığını da belirten Harmancı, bu tüzükle özel gereksinimli bireylere kolaylık sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 

Harmancı, “LTB olarak  toptan eşitlik sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz yola çıkarken de LTB’nin maddi sıkıntıları vardı şimdi de var. Ama aklımızda var, fikrimizde var. Ve en önemlisi çok büyük bir kalbimiz, ortak hareket etme becerimiz ve el birliğimiz var.”dedi. 
 

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