Lute gayrı resmi belge sunacak iddiası

BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 16 Aralık tarihinde Kıbrıs’a gerçekleştirileceği öngörülen ziyaretinde “referans şartlarına” ilişkin gayrı resmi belge sunacağı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “BM’den Ekspres Süreç – Lute Kıbrıs’a Belgeyle – Hedef ‘Referans Şartlarında’ Anlaşma ve Çoklu Konferans – Kısa Süreli Beşli Konferans ” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a “boş valizle” gelmeyeceğini, referans şartlarına ilişkin gayrı resmi bir belgeyi taraflara sunacağını iddia etti.

Lute’un hedefinin, birkaç gün içerisinde bitecek bir süreç olduğunu savunan gazete, Lute tarafından sunulacak söz konusu “çalışma belgesinin”, Guterres çerçevesi ve bugüne kadarki uzlaşı noktalarını içereceğini ve müdahil tarafların önerileriyle “zenginleştirilmeye” açık olacağını öne sürdü.

Habere göre söz konusu belge konusunda tarafların uzlaşı sağlaması durumunda, belge sürecin ilerlemesi için “uzlaşılmış temel” teşkil edecek.

Gazete, Lute’un belgesi üzerinde uzlaşıya varılması durumunda uygulanabilecek çeşitli senaryolara da değindiği haberinde, her halükarda sürecin birkaç gün veya en fazla birkaç hafta gibi kısa bir süre devam edeceğini, hedefin anlaşma olsun veya olmasın sürecin sona ermesi olduğunu iddia etti.

Referans belgesi üzerinde ise uzlaşıya varılmasının zor bir unsur olduğu yorumunda bulunan gazete, her halükarda görüşmelerden ne sonuç çıkacağını kimsenin öngöremeyeceği yorumunda da bulundu.

Öte yandan Kathimerini gazetesi, Lute’un, ilk başta öngörülen ve incelemesi zaman alacak olan uzun ve analitik bir belge (referans şartları) hazırlamak yerine, tarafların Aralık sonu veya Ocak ayı başına kadar üzerinde uzlaşabilecekleri, ardından da müzakerelerin başlayabileceği daha kısa bir belge hazırlamaya yöneldiğini iddia etti.

Gazete, liderlerin söz ettikleri “gevşek federasyon vb yeni fikirlerin, kaydedilen uzlaşı noktalarının ve Guterres çerçevesinin yeniden doğrulanmasının” söz konusu belgenin hazırlanmasına rehberlik edeceğini de iddia etti.

Gazete bir diğer yorumsal haberinde ise, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ve uzlaşıya varılamayan fikirlerin çokluğu sebebiyle “kadife ayrılığı” daha da yakınlaştırdığı görüşüne sahip olduğunu öne sürdü.

Türk hükümetinden bazı kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye’nin Kıbrıs’ta federal bir çözümün artık mümkün olmadığı düşüncesini taşıdığı da iddia edildi.