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M. Fazıl Plümer sokakta iyileştirme çalışmaları başladı

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M. Fazıl Plümer sokakta iyileştirme çalışmaları başladı
M. Fazıl Plümer sokakta iyileştirme çalışmaları başladı

Karayolları Dairesi ekipleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın talimatıyla harekete geçerek soför okulları tarafından sürüş ehliyeti sınavları için kullanılan M. Fazıl Plümer Sokak’taki yolda iyileştirme çalışmalarına başladı.

Şoför okulları tarafından yoğun bir şekilde kullanılan yola kırık asfalt dökülerek düzeltme yapılacak. Şoför okulları, eğitim araçlarına verdiği zarar nedeniyle iki yıldan beridir yolun iyileştirilmesi için talepte bulunuyordu. Ana arterler dışında kalan şehir içi yolların yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmasına rağmen bu konuda inisiyatif üstlenen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, “Salgın döneminde sektörün yaşadığı zorulukları biliyoruz. Maddi zarara neden olan bu yolun iyileştirilmesi, en azından şoför okullarına moral kaynağı olacak. Bu dönemde bakanlığımızın sorumluluğundaki konularda halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak, şikayetlerini gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Canaltay, pratik, kısa zamanda çözülebilecek, büyük kaynak istemeyen çok sayıda iş olduğunu belirterek, “Bazı sorunlar neden bekliyor anlamadım. İyi organize olarak, hızla pratik çözümler üreteceğiz. Büyük projelerin de tamamlanması adına bürokratik engeller başta olmak üzere sorunların tamamını çözeceğiz. Bu enerji ve motivasyonla yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 

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