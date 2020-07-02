Maas: “Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri sürerse, Türkiye ile diyalogda ilerleme olmaz”

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı'nda Türkiye’nin AB sürecini ilerletmek istediklerini ancak bunun için Ankara’nın “siyasi irade” göstermesi ve bazı “yapıcı adımlar” atması gerektiğini söyledi.

“İLERLEME OLMAYACAKTIR”

“Libya konusunda bir değişiklik olmaması, Kıbrıs ve Girit açıklarında sondaj faaliyetlerinin sürmesi halinde, Türkiye ile diyalogda da ilerleme olmayacaktır” görüşünü dile getiren Maas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Libya’da yaşanmakta olan gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin Kıbrıs yakınlarında yaptığı sondaj faaliyetleri de sorun yaşamamıza yol açıyor. Şimdi de Girit açıklarında sondaj yapılmasından söz ediliyor. Bu, AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs’ın Türkiye ile ikili gerilimler yaşamasına, AB ile Türkiye arasında diyalogun da ancak sınırlı olabilmesine yol açıyor. Biz bu diyaloğu istiyoruz ve Türkiye’ye AB’nin ne sunabileceğini de görüşebilmek istiyoruz.

Ama bunun bile AB içerisinde mümkün olabilmesi için Türkiye’nin dış ve güvenlik politikalarına ilişkin iyi niyet iradesini görmememiz gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye ile esasa ilişkin diyalog çabamızda, AB üyesi ülkelerin çok fazla itirazlarıyla karşı karşıya kalacağız… Türkiye’ye mülteci mutabakatı dışında ne sunabileceğimizi de görüşmek istiyoruz. Ama Türkiye’nin adım atmaması halinde bu mümkün olmayacak. Ve ne yazık ki bu son haftalarda ve aylarda hiç bir şekilde söz konusu olmadı.”