Maaşlardan Kesinti İçin Yasa Gücünde Kararname Resmi Gazete’de Yayımlandı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntıları dikkate alan hükümet, 5 bin TL’nin üzerindeki her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından kesintiye gidiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücüne kararname uyarınca, ocak, şubat ve mart ayları maaşlarından yüzde 10.65 oranında kesinti yapılacak.

Kesintiden 5 bin TL ve altındaki maaşlar hariç tutuldu.

Tüm kesintiler geçici olacak ve bütçe olanakları çerçevesinde ileride geri ödenecek.

SİGORTALILARA KARANTİNADA GEÇECEK SÜREYE ÖDENEK

Öte yandan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanların Covid-19 pozitif çıkan vakaların temaslıları olmaları halinde karantinada geçirecekleri sürelere karşılık ödenek alabilmeleri için de yasa gücünde kararnameler hazırlandı.

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ALANLARA ARTIŞ

Bu arada Bakanlar Kurulu iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara ise 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 10.65 oranında artış verilmesi kararı da üretti.