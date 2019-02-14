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Maçı bırakan rakibinin sandalyesine kırmızı iç çamaşırı bıraktı

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Yunanistan Kupası'nda yarı finalde Panathinaikos'a konuk olan Olympiacos, ilk yarıyı 40-25 geride bıraktıktan sonra hakem kararlarına tepki amacıyla 2. yarıya çıkmama kararı aldı.
Maçı bırakan rakibinin sandalyesine kırmızı iç çamaşırı bıraktı

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, bunu eleştirmek için Olympiacos'un benchine kırmızı bir kadın iç çamaşırı bıraktı.

Olympiakos Basketbol Takımı, başkent Atina'daki OAKA Arena'da oynanan ve ilk devresi Panathinaikos'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararları protesto ederek 2. yarıya çıkmadı.

Olympiakos Basketbol Takımı Genel Menajeri Christos Stavropoulos, karşılaşmanın ardından Yunanistan basınına yaptığı açıklamada, hakem kararlarından yakınarak, "Midemiz bulandı. Artık bunları kaldıramıyoruz. Yetkililer artık bu konuda bir şeyler yapmalı" ifadesini kullandı.

‘ANLAŞILAN OYUNCULARINA PARA ÖDEYEMEYMİYOR'

Giannakopoulos ise rakip takımın aldığı bu kararı eleştirerek "Bunlar planlı yapılan şeyler. Anlaşılan oyuncularına para ödeyemiyor ve havlu atıyorlar" dedi.

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Rakip takımın bu hareketinin kabul edilemez olduğunu belirten Giannakopoulos, "Şimdi de hakemleri beğenmediklerini söylüyorlar. Bu kabul edilemez bir durum. Maçı sahada kazanır ya da kaybedersin" yorumunda bulundu.

 

​Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, rakiplerinin ikinci yarıya çıkmaması üzerine olay bir harekete imza attı. Giannakopoulos rakip takımın benchine gitti ve kırmızı kadın iç çamaşırı bırakarak sembolik ve provokatif bir harekette bulundu.

 

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