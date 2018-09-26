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Macron: Hem Türkiye'yi hem Kürtleri memnun edecek bir çözüm mümkün

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriyeli Kürtlerin ülkedeki gerçekliğin bir parçası olduğunu söyledi. Macron, hem Türkiye'yi hem Suriyeli Kürtleri memnun edecek bir çözümün mümkün olduğunu belirtti.
Macron: Hem Türkiye'yi hem Kürtleri memnun edecek bir çözüm mümkün

Gazete Duvar'in aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de hem Türkiye'yi hem Kürtleri memnun edecek bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

'SURİYELİ KÜRTLERİN POZİSYONU DİKKAT ALINMALI'

Macron, Suriyeli Kürtlerin pozisyonunun dikkate alınması gerektiğini çünkü onların ‘Suriye'deki gerçekliğin bir parçası olduğunu' belirtirken, siyasi çözüm çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'ta basın toplantısı düzenleyen Macron, Rudaw muhabirinin sorusuna cevaben "Suriye halkının tüm farklı unsurlarının temsil edildiği anayasal ve siyasi bir çözümden yana olduğunu" belirtti.

‘TÜRKİYE'YE KARŞI ŞEFFAF OLUNMALI'

Kürtlerin de dahil olduğu bir çözüm için "Kesinlikle mümkün" ifadelerini kullanan Macron, "Fakat böyle bir süreç Türkiye'ye karşı şeffaf olmalı" dedi.

Macron, "Böyle bir süreçte, Türkiye'nin çıkarlarına ve güvenliğine saygı göstermeli, bunları dikkate almalıyız. Ve şu açık ki, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerden söz ettiğimizde ortada olan asıl zorluklardan biri de bu" ifadelerini kullandı.

Fransa, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD karşıtı operasyonlara aktif destek veren ülkelerden biri. Fransız askerleri sahada, Suriye Demokratik Güçleri'ne eğitim veriyor.

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