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"Madımak hükümlüsünün affı toplumun yüzüne atılmış tokat"

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Sivas Katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç’ın af kararı ile tahliye edilmesi Almanya’da tepkiye yol açtı. AABF Başkanı Hüseyin Mat ile Yeşiller Partili Fadime Topaç karara tepki gösterdi.
"Madımak hükümlüsünün affı toplumun yüzüne atılmış tokat"

Sivas Katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç’ın af kararı ile tahliye edilmesi Almanya’da tepkiye yol açtı. AABF Başkanı Hüseyin Mat ile Yeşiller Partili Fadime Topaç karara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç hakkındaki af kararı Almanya'da da yankı buldu.

DW Türkçe'ye konuşan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat, Erdoğan'ın Sivas Katliamı sorumlusu Kılıç’ı affetmiş olmasını "Ne yazık ki şaşırmadım" sözleriyle değerlendirdi.

"Şiddetle kınıyoruz"

Hüseyin Mat, "Sivas katillerini özellikle Milli Görüş Teşkilatı üzerinden Avrupa'ya kaçırıldıklarını, burada onlara iş bulunduğunu, evlendirildiklerini biliyoruz. Bu nedenle o dönemki Milli Görüş’ün önemli kadrolarında yer almış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı beni şaşırtmıyor. İnsanlık suçunun affı olamayacağını bilmelerine rağmen bu kararı alarak kendilerine yakışanı yapıyorlar" dedi.

Alevi toplumunun bu aftan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Mat, "Hapishanelerde binlerce mahkum hasta, ölümle burun buruna. Buna rağmen hiç bir adım atılmazken, Sivas gibi milyonlarca insanı ilgilendiren bir katliamı gerçekleştirmiş birinin hapishaneden çıkartılması kabul edilemez. Ne insani, ne vicdani ne de hukuki bir karşılığı olan bu kararı tanımıyoruz" diye konuştu.

"Toplumun yüzüne atılmış bir tokat"

DW Türkçe'ye konuşan Yeşiller Partisi Berlin Eyaleti milletvekili Fadime Topaç ise Erdoğan'ın Kılıç hakkındaki af kararına, "Bu bir şamar, toplumun yüzüne atılmış bir tokattır" sözleriyle tepki gösterdi.

Topaç, Aralık ayında Yeşiller Partili milletvekili Benedikt Lux ile birlikte, Sivas Katliamı’nın faillerinden olan ve Almanya'da yaşayan 8 kişinin yargılanması için Federal Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Topaç ve Lux, Federal Başsavcılığa yaptıkları başvuruda, Sivas Katliamı failleri hakkında "kasten adam öldürme" ve "insanlığa karşı suçlardan" soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

Başsavcılıkta dosya ile ilgili değerlendirmenin sürmekte olduğu bilgisini paylaşan Topaç, Erdoğan'ın af kararı karşısında "büyük bir şok" yaşadığını aktararak, "Ben inanamıyorum, aklım almıyor. Sivas Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suç, failler yakalansın, yargılansın diye uğraşıyoruz. Adalet sağlansın, yaralar bir nebze de olsa sarılsın derken, Türkiye'den böyle haberler almak çok acı. Erdoğan bu af kararı ile kime, hangi mesajı vermek istiyor? Amaç ne?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kampanya başlatılmıştı

Erdoğan'ın resmi gazetede yayınlanan af kararı sonrasında Sivas E Tipi Cezaevi'nden tahliye olan Kılıç, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas'taki Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi, 33 aydının öldürülmesinin sorumlularından.

Sivas Katliamı davası sonucunda idam cezasına çarptırılan, bu cezanın kaldırılması sonrasında ise cezası ağırlaştırılmış müebbet hapsine çevrilen 86 yaşındaki Kılıç, 26 yıldır cezaevindeydi.

Son aylarda Kılıç’ın tahliyesi için yakınlarının öncülük ettiği kampanya başlatılmıştı.

Ocak ayının başında Anadolu Ajansı’na açıklama yapan Kılıç’ın oğlu

Necdet Kılıç, babasının suçsuz olduğunu, yalan beyanlarla mahkum edildiğini iddia etmişti. Torunu Ömer Yıldız da dedesinin "ölümcül hastalığı olduğunu" savunarak, "Cumhurbaşkanımız'ın bu durumda olan bir insanı hapiste tutacağına asla inanmıyorum" söyleriyle, dedesinin serbest bırakılması çağrısını yapmıştı.

 

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