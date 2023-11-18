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Mağusa kuşatmasının simgelerinden Canbulat/Arsenal Burcu’ndaki koruma çalışmaları tamamlandı

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Canbulat/Arsenal Burcu’nda İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde gerçekleştirilen koruma çalışması tamamlandı.
Mağusa kuşatmasının simgelerinden Canbulat/Arsenal Burcu’ndaki koruma çalışmaları tamamlandı

Kıbrıs adasının Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinin tamamlandığı Mağusa kuşatmasının en önemli simgelerinden biri olan Canbulat/Arsenal Burcu’nda İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde gerçekleştirilen koruma çalışması tamamlandı.

Canbulat Burcu ve bitişiğindeki surlarda gerçekleştirilen çalışmanın sona ermesi vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleymen Uluçay, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Mario Nava, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay ve Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Sotos Ktoris, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi Genel Müdürü Jockhangir Khardarov’un da bulunduğu geniş bir topluluk katıldı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından öncelikle müdahale edilecek bir anıt olarak kararlaştırılan Canbulat Burcu’ndaki koruma çalışmaları Şubat 2022’de resmi olarak başladı ve 18 ayda tamamlandı.

Koruma çalışması çerçevesinde, yapısal sağlamlaştırma, ziyaretçiler için güvenlik önlemlerinin eklenmesi, grafitilerin kaldırılması, ışıklandırılması, yeni bir drenaj sistemi ve alanın genel temizliğini içeren kapsamlı bir müdahale gerçekleştirildi.

Yaklaşık 650 bin euroya mal olan koruma çalışması sonucunda içerisinde Canbulat Müzesi’nin de bulunduğu tarihi burcun gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli bir çalışma tamamlandı.

Tüm çalışmalar Avrupa Birliği’nin mali, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik ve Danışma Kurulu’ndaki uzmanların katkılarıyla tamamlandı.

Etkinlikte konuşan Ali Tuncay, Canbulat Burcu’nun sadece taş ve harçtan oluşan bir yapı olmadığını,  çağlar boyunca Gazimağusa'da yaşamakta olan insanları saldırılara karşı koruyan sessiz bir bekçi olduğunu ifade etti.

 Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında Canbulat Burcu ve Kıbrıs adasının her iki tarafındaki anıtların restorasyonuna yönelik yürütmekte olduğu iş birliğinin iki tarafın yararına olabilecek çalışmaların da yapılabileceğini gösterdiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Mario Nava, bugüne kadar Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi projelerine 27 milyon Avro tutarında katkıda bulunduğunu ve bu gibi projeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi Genel Müdürü Jochangir Khaydarov, kültürel mirasla ilgili projelerin insanlar arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade ederek, barış ve istikrarın oluşumuna katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Rum Eş Başkan Sotos Ktoris de, Canbulat Burcu’nun korunmasının aynı zamanda iş birliğine dayalı çabaların gücünün de bir kanıtı olduğunu ve ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışıldığında somut sonuçlar elde edilebileceğini kaydetti.

Etkinlik sonrasında Gazimağusa surlarının tarihi hakkında katılımcılara bilgi verildi ve çocuklara yönelik bir etkinlik de düzenlendi.

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