  • BIST 1.378
  • Altın 455,968
  • Dolar 8,1215
  • Euro 9,6955
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Mağusa Limanında 230 Adet Kaçak Kara Kaplumbağası Ele Geçirildi!

» »
Mağusa gümrük yetkilileri geçtiğimiz hafta ülkemize gelen bir gemi içerisinde herhangi bir belgesi ve izni olmayan çok sayıda kara kaplumbağası tespit etti.
Mağusa Limanında 230 Adet Kaçak Kara Kaplumbağası Ele Geçirildi!

Mağusa Limanında 230 Adet Kaçak Kara Kaplumbağası Ele Geçirildi!

Mağusa gümrük yetkilileri geçtiğimiz hafta ülkemize gelen bir gemi içerisinde herhangi bir belgesi ve izni olmayan çok sayıda kara kaplumbağası tespit etti.

173597075_3809026975871854_7428581369992559477_n.jpg

Derhal haber verilen Veteriner Dairesi yetkilileri ise hayvanların ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığını tespit ederek hayvanlara el koydu. Söz konusu hayvanlar daha sonra sağlık kontrolleri, ileri tetkikler ve karantina işlemleri yapılması için Taşkent Doğa Parkına teslim edildi.

Yapılan sayımda 230 adet olduğu tespit edilen hayvanlar DoğaPark uzmanları tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek dezenfektan banyoları yapıldı, ardından ölçümleri, ağırlıkları gibi biyometrik veriler toplanarak numaralandı. Gerekli ilaç, tedavi ve iç parazitleri yapılan hayvanlar daha sonra 3 ay süre ile tutulacakları karantina ortamına alındılar.173111408_3809027749205110_7760951823088868702_n.jpg

Yapılan kontrollerde bazı hayvanların üzerinde kene bulunduğu, bir süredir kendi dışkısı içinde yaşamak zorunda bırakılan hayvanların açlık, havasızlık çektiği ve bazılarında ciddi kabuk zararları ve yaralanmalar tespit edildi.

Kaplumbağalardan 1 tanesi ne yazık ki bulunduğu utanç verici taşıma ortamdaki sıkıntılardan dolayı Merkeze geldikten çok kısa bir süre sonra öldü.

DoğaPark'dan yapılan açıklamada kara kaplumbağalarının(testudo graeca) Türkiyede doğadan yakalanmasının da yurtdışına çıkarılmasının da yasak olduğu, ülkemize de girişine izin verilmediği açıklandı.173651877_3809026982538520_5302389929995535073_n.jpg

DoğaPark ve Veteriner Dairesi son olarak söz konusu hayvanların karantina sürecinin tamamlanmasını takiben tekrardan Türkiye'ye gönderilerek doğal ortamlarına salınması konusunda Türkiye'de Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) ile iletişime geçildiğini açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP Tarım ve Hayvancılık Komitesi:“Ülkemizde tohum kıtlığı gerçeği ile karşı karşıyayız”13 Nisan 2021 Salı 18:53
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere iki gün su verilemeyecek13 Nisan 2021 Salı 18:12
  • Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası eyleme gidiyor13 Nisan 2021 Salı 17:46
  • Çiftçilerden Meclis Başkanına:Taleplerimizi Meclis kürsüsünden dile getirin13 Nisan 2021 Salı 17:26
  • Saner:Devletin gelirlerinde yüzde 30 gerileme var13 Nisan 2021 Salı 17:21
  • Erhan Bey benim ve kendisine oy vermeyenlerin bu partiden gitmesini isteyebilir. Ancak biz partimizdeyiz13 Nisan 2021 Salı 17:14
  • İnternet Kafeler Platformu, yarın Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.13 Nisan 2021 Salı 17:07
  • Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi’nin yurtdışına çıkışlarına Mahkemeden yasak!13 Nisan 2021 Salı 17:05
  • KTÖS Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde 3 gün grev yapacak13 Nisan 2021 Salı 17:02
  • İstatistik Kurumu Hanehalkı Bütçe anketi çalışmalarına başladı13 Nisan 2021 Salı 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti