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Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Avrupa Lions Çevre Fonu Aldı

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Kuzey Kıbrıs’ın başarılı sivil toplum örgütlerinden, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tescili olan Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği, Avrupa Lions Çevre Fonu’nu almaya başardı.
Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Avrupa Lions Çevre Fonu Aldı

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı sivil toplum örgütlerinden, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tescili olan Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği, Avrupa Lions Çevre Fonu’nu almaya başardı.

 

Ülkemizde Lions yönetim çevresi bulunmamasından dolayı, undistricted (bir yere ait olmayan bölge) statüsünde hizmet veren Lions kulüpleri, Lions fonları başvurularında sıkıntılar yaşarken, Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nün çevre fonu alması, kulüp üyelerince memnuniyetle karşılandı.

 

İnönü Belediyesi Park Projesi’ne destek verecek olan Mağusa Mesarya Lionları, proje kapsamında parkın ağaçlandırma çalışmalarını üstlenecek. Proje için yazışmaları yapan Kulüp Amiri Ln. Fikret Şendil’in hazırladığı başvuru ve proje taslağı, Kulüp Sekreteri Ln. İnanç Genç’in hazırladığı bütçe ile desteklenerek, Kulüp Başkanı Ln. Fetine Avcı’nın onayına sunulmasının ardından, Avrupa Lions Çevre Komitesi Jurisi’ne gönderildi.

 

Geçtiğimiz yıl, Thalassamia Sağlık Merkezi’nin Yenileme Projesi’ni başarıyla tamamlayan Mağusa Mesarya Lions Kulübü, bu yıl ise aynı merkezin Kan Laboratuvarı’nı yenileme kararı almış durumda. Bilet satışlarından elde edilecek olan gelirle laboratuvarı yenileyecek olan Mesarya Lions Derneği, 2021-2021 Lions Hizmet Dönemi’ni iki kalıcı ana aktivite; park ağaçlandırması ve laboratuvar yenilenmesi ile tamamlayacak.

 

Bağımsız olarak toplum hizmeti sunan ve 2014 yılında kurulup tescillenen Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği, geçtiğimiz dönem yapılan başarılı Lionistik çalışmaları sayesinde, merkez ofisi Oak Brook, Illinois, ABD’de bulunan Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından bir kez daha ‘Mükemmel Kulüp’ ödülüne laik görülmüştür.

 

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