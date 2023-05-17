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Mahmut Özçınar, atletizm yarışlarında şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerini kutladı

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Final Yarışları’nda şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu kız ve erkek takımlarını tebrik etti.
Mahmut Özçınar, atletizm yarışlarında şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerini kutladı

‘Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Final Yarışları’nda şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu kız ve erkek takımı bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

 Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar kabulde yaptığı konuşmada, bölgenin gururu Şehit Turgut Ortaokulu’nun hem kızlarda hem de erkeklerde atletizmde şampiyon olmalarından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, spor ve eğitimde başarının eşdeğer gittiğine dikkat çeken Özçınar, çocukların sporda yakaladıkları özgüvenle başaramayacakları hiçbir şey olmadığına işaret etti ve başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Okul Müdürü Sezer Cazımoğlu, eğitmenler ve atletizm kız ve erkek takımı yer aldı.

ŞTO Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022- 2023 Öğretim Yılı Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Final Yarışlarında kız ve erkeklerde şampiyon olmuştu.

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