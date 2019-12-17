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MAK Danışmanlık’tan yeni araştırma: Seçmenin yüzde 25’i kararsız duruma geçmiş durumda, dramatik düşüş kesin

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçmenlerin yüzde 25’inin ‘kararsız’ duruma geçtiğini duyurdu. Kulat, seçmenlerin ilk kez liderleri bu kadar eleştirmeye başladığını dile getirdi.
MAK Danışmanlık’tan yeni araştırma: Seçmenin yüzde 25’i kararsız duruma geçmiş durumda, dramatik düşüş kesin

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kulat, yaptıkları araştırmanın özet bilgilerini paylaştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partileri için henüz sağlıklı bir ölçüm yapılamadığını altını çizen Kulat, “24 Haziran da oy veren seçmenin %25’i ‘kararsız’a  geçmiş durumda. Bu dramatik düşüş kesin. O seçmen geri döner mi? yeni partilere mi gider? onu göreceğiz” ifadesini kullandı.

Kulat’ın paylaşımları şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş referandumunda ‘evet diyen seçmenin %25’lik bir oranı bugün referandum olsa “hayır” diyeceğini söyledi.  Seçmenin önüne ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ gelse ciddi oranda ‘evet’ diyecek.

O partideki dramatik düşüşe ve seçmenin kararsıza kaymasına rağmen muhalefet partilerinde de ciddi bir yükseliş yok.  Bazı parti liderleri bizzat lider ‘ilk kez’ bu düzeyde eleştiriliyor. Karizma liderlik yerini oyun Kurucu lidere bırakıyor. AK Partili seçmenin yarısı Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde ‘%50 + 1’ şartının ‘yanlış’ olduğunu, ’50 + 1’ şartının AK Parti'ye ciddi zarar verdiğine inanıyor”

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